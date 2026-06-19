Российскую блогершу экстренно госпитализировали в Японии

В Токио японские врачи экстренно госпитализировали российскую блогершу Диану Астер, которой стало плохо в гостиничном номере. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил Shot со ссылкой на осведомленный источник.

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— 26-летняя бывшая Глеба Викторова из «Три дня дождя» приехала в Токио 17 июня. Накануне девушка почувствовала себя плохо в отеле, вызвали скорую. Сейчас она на капельницах, — передает Telegram-канал.

Российский комик и телеведущий Антон Шастун рассказал, что в студенческие годы, когда он играл в Центральной лиге КВН в Воронеже, ему стало плохо из-за недостатка сна. Такое состояние юмориста было связано с тем, что он писал сценарии номеров сразу для трех команд.

16 мая появилась информация о том, что бывшего солиста группы «АукцЫон» Сергея Рогожина госпитализировали в Новороссийске. 14 мая музыканту стало плохо, после чего его доставили в больницу.

8 мая западные СМИ сообщили, что британской певице Бонни Тайлер сделали срочную операцию в связи с разрывом аппендикса. По данным журналистов, исполнительница начала чувствовать себя плохо во время концерта в Лондоне. Врачи ничего не обнаружили у нее, но позднее, в Алгарви, у Тайлер начались сильные боли в животе.