В РФ вернули похитившего более 262 миллионов рублей россиянина

Турция выдала россиянина, который обвиняется в мошенничестве с недвижимостью на 262 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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"Сегодня в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева представители правоохранительных органов Турции передали российским полицейским гражданина нашей страны. Он находился в розыске по каналам Интерпола по обвинению в мошенничестве, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", - сказала она.

Волк добавила, что с 2018 по 2019 год злоумышленник и его сообщники вошли в доверие к двум людям и мошенническим путем завладели принадлежавшими им объектами недвижимости. Также у одного из потерпевших они похитили 34 млн рублей.

"Общий ущерб превысил 262 млн рублей", - отметила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурант скрылся за границей, был объявлен в международный розыск. "В июне текущего года разыскиваемый был задержан. Благодаря тесному взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России с правоохранительными органами Турции по каналам Интерпола была согласована передача обвиняемого российской стороне для привлечения к уголовной ответственности", - подытожила Волк.