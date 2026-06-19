Огромный питон проглотил женщину в огороде

В Индонезии произошла трагедия, вновь привлекшая внимание к проблеме сосуществования человека и дикой природы на архипелаге. В провинции Северное Малуку гигантский сетчатый питон длиной 7,8 метра напал на местную жительницу и полностью проглотил ее.

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Жуткий инцидент случился днем 9 июня, когда 54-летняя Элизабет Ямалау отправилась на свой огород, расположенный всего в трехстах метрах от дома, чтобы перегнать корову. Когда женщина не вернулась через три часа, ее супруг, Бениамин Ланто, забеспокоился и пошел проверить, что случилось.

В саду мужчина обнаружил страшную картину: неподвижная змея лежала на земле с явными признаками того, что проглотила крупную добычу. Осознав, что питон мог напасть на его жену, Ланто в отчаянии схватил садовый инвентарь и принялся разрезать брюхо рептилии. Внутри он обнаружил тело Ямалау, женщина была уже мертва. Спасти ее не удалось.

Позднее представители местной полиции подтвердили факт произошедшего, а также выразили соболезнования семье погибшей. Власти обратились к местным жителям с призывом проявлять повышенную осторожность и незамедлительно сообщать в соответствующие органы о появлении крупных диких животных вблизи жилых районов и сельскохозяйственных угодий.

Случаи нападения сетчатых питонов на людей в Индонезии регистрируются регулярно, подобные происшествия остаются относительно редкими, но чрезвычайно резонансными.