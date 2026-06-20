Пять россиян пострадали из-за утечки хлора в пятизвездочном турецком отеле

В пятизвездочном отеле в турецкой Анталье во время обработки бассейна сторонней компанией произошел сильный выброс хлора, в результате чего отравились 25 человек, включая пятерых россиян. После случившегося территорию вокруг бассейна экстренно оцепили. Об этом в субботу, 20 июня, сообщила «Shot Проверка» со ссылкой на осведомленный источник.

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Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего доставили в государственную больницу Манавгата и несколько частных клиник района. Согласно информации администрации отеля, после обследования и оказания медицинской помощи всех пациентов отпустили, они чувствуют себя хорошо.

После происшествия в гостиницу прибыли представители Министерства здравоохранения, туризма и природоохранных служб Турции. После проведенной проверки отелю разрешили продолжить работу.

— По словам врачей, отравление парами хлора обычно сопровождается кашлем, першением в горле, слезотечением, головной болью, тошнотой и ощущением нехватки воздуха. При высокой концентрации газа возможны тяжелые поражения легких, токсический отек дыхательных путей и даже остановка дыхания, — передает Telegram-канал.

5 июня Симоновский районный суд Москвы закрыл на три месяца фитнес-клуб «СССР», который находится в Хлебозаводском проезде на юге столицы. Причиной стало отравление нескольких сотрудников парами хлора.