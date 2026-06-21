Пожар в Ленобласти унёс жизнь одного человека, ещё трое пострадали
Во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар в одноэтажном частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
В результате возгорания погиб один человек — обнаружено тело женщины. Ещё три человека пострадали: две женщины и один мужчина госпитализированы.
Обстоятельства случившегося и причина пожара устанавливаются. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.
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