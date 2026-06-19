Россиянин выпал из поезда

В Республике Башкортостан следователи начали доследственную проверку по факту гибели мужчины, который скончался после падения из пассажирского поезда. Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, трагический инцидент произошел на 1565-м километре перегона Чишмы — Шингакуль Куйбышевской железной дороги. По предварительным данным, погибший мужчина совершал поездку в пассажирском составе, в какой-то момент пренебрег элементарными правилами безопасности, что привело к его падению на железнодорожное полотно прямо на ходу поезда.

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От полученных при падении травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Сотрудники транспортной полиции и следователи оперативно прибыли на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, которая квалифицирована по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Следственным органам предстоит выяснить точные причины, побудившие пассажира оказаться в опасной зоне у дверей вагона или на открытой площадке тамбура.

Транспортная прокуратура взяла ход проверки на особый контроль. В ведомстве напомнили, что нахождение на подножках, открытых тамбурах и других опасных элементах вагона во время движения категорически запрещено и может стоить жизни. Пассажирам настоятельно рекомендуют соблюдать правила поведения, особенно в ночное время и при движении поезда на высокой скорости. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.