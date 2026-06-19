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Таксист отказался везти россиянку на девятом месяце беременности

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В Воронеже таксист отказался везти местную жительницу на девятом месяце беременности. Об инциденте пишет портал «Мое! Online».

Таксист отказался везти россиянку на девятом месяце беременности
© Global Look Press

По данным издания, россиянка вызвала такси, чтобы доехать до дома из поликлиники. Однако произошел конфликт из-за тарифа, который водитель посчитал низким. Стоимость поездки оценивалась в 650 рублей.

Женщина рассказала, что водитель начал движение и стал жаловаться на стоимость, которая, по его мнению, при повышенном спросе должна быть значительно выше. Затем, с ее слов, он сообщил, что не намерен выполнять поездку за указанную сумму, и высадил беременную женщину на ближайшей автобусной остановке.

Россиянка пожаловалась водителю на свое самочувствие — в частности, у нее защемило седалищный нерв. Как пишет издание, водитель проигнорировал это и высадил женщину из машины.

Ранее в Москве таксист высадил пассажирку на шоссе после ДТП и запретил вызвать скорую помощь, чтобы не лишиться прав. Водитель попутной машины понял, что женщине плохо, и отвез ее в больницу.