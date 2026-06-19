В Кузбассе запертый в машине матерью мальчик впал в кому

В Кузбассе в Таштагольскую районную больницу поступил семилетний мальчик с диагнозом "тепловой удар". Состояние ребенка оценивалось как критическое, он находился без сознания и был помещен в реанимацию в состоянии комы. О ЧП немедленно передали в дежурную часть полиции.

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В ходе разбирательства сотрудники органов установили обстоятельства случившегося. 38-летняя мать мальчика приехала вместе с ним в Таштагол из Новокузнецка на личном автомобиле.

Днем она припарковала машину, закрыла все двери, оставила сына внутри салона, а сама ушла по личным делам. Отсутствовала женщина около трех часов. Вернувшись, она застала ребенка без сознания и обратилась за медицинской помощью.

В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности, она предусматривает наказание вплоть до года лишения свободы.