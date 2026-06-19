Подростки жестоко избили россиянина из-за одного действия и попали на видео

В петербургском Мурино подростки жестоко избили мужчину из-за одного действия. Россиянин сделал им замечание. Потасовка на Шоссе в Лаврики попала на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Девяткино онлайн».

На представленных кадрах видно, как несовершеннолетние наносят удары горожанину, лежащему между двумя автомобилями. Остановить издевательства пытается жена несчастного. Она кричит и машет руками в сторону нападавших. Жильцы с верхних этажей дома предупреждают хулиганов о вызове полиции.

Когда микроавтобус с мигалками показался во дворе, трое несовершеннолетних бросились бежать. Мужчину они оставили на асфальте. Прибывшие врачи оказали ему помощь. По данным некоторых очевидцев, кого-то из агрессивных подростков удалось поймать.

«Муж сделал замечание людям, которые ведут себя как свиньи уже долгое время. Начали лезть втроем против одного, явно или пьяные, или под чем-то, разговаривать они не хотели, они хотели драки и крови», — поделилась супруга избитого.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили задержание двух человек.

Ранее сообщалось, что толпа выпускников отметила последний звонок избиением мужчины в Братске.