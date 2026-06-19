Ревнивая пенсионерка подожгла имущество неверного бойфренда

В Висконсине арестовали 59-летнюю Донну Джо Франклин по подозрению в поджоге. Женщина устроила пожар в амбаре своего бывшего возлюбленного. Причиной стала ревность, так как она узнала о его общении с другой, - пишет US Weekly.

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Полиция и пожарные прибыли на место ЧП вечером 10 июня. К их приезду строение уже было полностью охвачено огнем. В ходе расследования специалисты установили, что возгорание не было случайным.

Мужчина, чье имущество пострадало, указал на Франклин как на возможную подозреваемую. Он рассказал, что недавно они расстались. При этом он разрешил ей забрать из дома все принадлежащие ей вещи.

Во время допроса женщина несколько раз меняла свои показания. В итоге она призналась, что именно она устроила пожар. Франклин была официально арестована и обвинена в поджоге 15 июня.