Москвич пытался пройти на станцию метро «Новопеределкино», но его остановил сотрудник службы безопасности и попросил положить рюкзак на ленту, чтобы проверить содержимое. Молодой человек вспылил и залил перцовкой мужчину и его коллегу. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— На станции метро «Новопеределкино» Солнцевской линии метро работники службы безопасности попросили одного из пассажиров предъявить для досмотра находившийся при нем рюкзак, однако гражданин начал вести агрессивно и распылил в их сторону содержимое аэрозольного баллончика. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, — рассказали на сайте ведомства.

Полицейские вычислили и задержали москвича. В его отношении возбудили уголовное дело. На время следствия злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

Ранее пенсионер залил перцовкой женщину в вестибюле станции метро «Черкизовская». Мужчине не понравилось, что она брала слишком много газет. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. У пострадавшей женщины диагностировали химический ожог глаза.