Семь лидеров запрещенной в РФ организации задержали под Иркутском

Силовики задержали в Иркутской области семь мужчин, являющихся лидерами запрещенной в РФ организации. В их отношении возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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— Следователями СК России при содействии сотрудников полиции и СОБР Росгвардии задержаны семь человек. Уголовное дело возбуждено по материалам ЦПЭ ГУМВД России по Иркутской области и ГУФСИН России по Иркутской области, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

По данным СК, двое из задержанных обеспечивали деятельность запрещенной организации в городах Зима и Саянск.

Злоумышленники пропагандировали основы идеологии экстремистского движения и проводили личные встречи. Они также собирали деньги для отправки заключенным.

В ходе обысков силовики изъяли запрещенную литературу и один миллион рублей. Мужчинам предъявили обвинение. Их отправили в СИЗО.

Ранее за решетку отправили посудомойщицу Александру Житенко*, которая вовлекала кадетов в деятельность террористической организации. Женщину осудили на 19 лет и оштрафовали на 800 тысяч рублей.

*Внесена в РФ в перечень террористов.