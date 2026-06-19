Семь лидеров запрещенной в РФ организации задержали под Иркутском
Силовики задержали в Иркутской области семь мужчин, являющихся лидерами запрещенной в РФ организации. В их отношении возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным СК, двое из задержанных обеспечивали деятельность запрещенной организации в городах Зима и Саянск.
Злоумышленники пропагандировали основы идеологии экстремистского движения и проводили личные встречи. Они также собирали деньги для отправки заключенным.
В ходе обысков силовики изъяли запрещенную литературу и один миллион рублей. Мужчинам предъявили обвинение. Их отправили в СИЗО.
Ранее за решетку отправили посудомойщицу Александру Житенко*, которая вовлекала кадетов в деятельность террористической организации. Женщину осудили на 19 лет и оштрафовали на 800 тысяч рублей.
*Внесена в РФ в перечень террористов.