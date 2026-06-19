Грабители в Москве поссорились во время кражи 100 тысяч долларов

Между грабителями, похитившими 100 тысяч долларов в Москве, произошел конфликт прямо во время кражи. Об этом случае в пятницу, 19 июня, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— Чтобы деньги не достались одному из соучастников, организатор бросил рюкзак с наличными другому, а сам вступил в схватку с коллегой по опасному бизнесу, — написала она в Telegram-канале.

Видеокадры драки между злоумышленниками предоставили в уголовном розыске отдела МВД России по Пресненскому району Москвы.

До этого двое мужчин подрались около клуба Kiki рэпера Тимура Юнусова (Тимати) в Москве. Их «пытался» разнять прохожий, который в итоге украл телефон у одного из участников потасовки.

Ранее другой неизвестный украл телефон у прихожанки в церкви, расположенной в Вишняковском переулке в Москве. Злоумышленника быстро вычислили и задержали.