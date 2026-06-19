Иностранный гражданин осужден на 15 лет за шпионаж в Сочи в пользу ВСУ

Краснодарский краевой суд вынес приговор 24-летнему гражданину Румынии, который собирал для Украины данные о ВС РФ в Краснодарском крае, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

© Российская Газета

Установлено, что в августе 2024 года иностранец Давид Керчо по заданию украинских спецслужб собирал сведения о местах дислокации средств ПВО на территории Сочи.

Впоследствии он собирался вступить в запрещенное на территории РФ вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях против России, а кураторы обещали организовать ему безопасный выезд из РФ.

ФСБ задержала злоумышленника.

Решением суда Давид Керчо признан виновным в шпионаже, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.