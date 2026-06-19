Россиянин не хотел разводиться с женой и получил 12,5 лет колонии

В Амурской области вынесен приговор 44-летнему жителю города Циолковского, который пытался расправиться со своей женой и её знакомой из-за желания супруги подать на развод. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в феврале 2026 года обвиняемый вместе с женой распивал спиртные напитки дома. В ходе застолья женщина заявила, что хочет развестись, в ответ муж схватил ее руками за шею и стал угрожать расправой. На следующий день к супругам пришла общая знакомая, и они продолжили употреблять алкоголь. В ходе конфликта мужчина избил жену, а ее приятельницу пытался утопить в ванной.

Женщины смогли обратиться в полицию, нападавшего задержали. В отношении амурчанина было возбуждено уголовное дело, ему назначено наказание в виду 12,5 лет лишения свободы.

До этого в Подмосковье мужчина угрожал жене и ребенку расправой. Пьяный житель Люберец заперся с семьей у себя дома и угрожал выбросить жену и маленького ребенка из окна 11-го этажа. Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира, им оказался 35-летний уроженец столицы.

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