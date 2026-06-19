Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ударе БПЛА детей из Белоруссии

В Минздраве Белоруссии заявили, что все пострадавшие в Брянской области пассажиры автобуса находятся в стабильном состоянии после первой ночи в больнице. Об этом сообщает БЕЛТА.

Утром 17 июня на трассе А240 в Брянской области беспилотник атаковал двухэтажный пассажирский автобус. В Следственном комитете (СК) РФ заявили, что в автобусе находились 44 пассажира, включая 28 детей. На отдых в Геленджик ехали игроки гомельской детской футбольной команды. В СК сообщили, что атака была совершена украинским ударным дроном.

В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая детскую команду. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что госпитализированы были семь человек, в том числе пятеро детей. Он сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести. Позже пациентов перевели в белорусский центр детской хирургии.

«Дети стабильны, ночь провели спокойно», - рассказали в центре.

Пациент в наиболее тяжелом состоянии находится в отделении анестезиологии и реанимации. В пятницу, 19 июня, его прооперирует мультидисциплинарная бригада, в составе которой вошли детские хирурги, лор, челюстно-лицевой хирург, травматологи и офтальмолог.

Взрослый пациент, госпитализированный в Главный военный госпиталь Белоруссии, тоже стабилен. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Врачи планируют перевести его из реанимации в обычную палату.