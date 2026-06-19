Россиянин избил свою мать до смерти и попал под суд

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком обращении и убийстве своей престарелой матери. Как сообщили в региональном Следственном комитете, трагедия произошла в июне прошлого года, однако систематические издевательства над пожилой женщиной длились долгое время. Сын, который должен был заботиться о больной матери, нуждающейся в постоянном уходе, вместо этого превратил ее жизнь в ад.

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По версии следствия, мужчина на протяжении длительного времени систематически избивал свою 86-летнюю мать, нанося ей удары руками, ногами и различными бытовыми предметами по разным частям тела. Помимо избиений, он душил пострадавшую и оскорблял ее нецензурной бранью, причиняя ей не только физическую, но и невыносимую психическую боль. Пожилая женщина, находившаяся в беспомощном состоянии из-за возраста, не могла оказать сопротивления и терпела издевательства, боясь огласки.

В июне прошлого года, во время очередной ссоры, мужчина снова нанес матери множественные телесные повреждения. Осознавая тяжесть содеянного, он позвонил родственнице и сообщил заведомо ложные сведения о том, что мать якобы несколько раз упала и находится в бессознательном состоянии. Родственница, поверив в несчастный случай, вызвала бригаду скорой помощи. Пенсионерку госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на усилия медиков, через несколько дней женщина скончалась.

Следствие установило, что действия сына подпадают под несколько статей Уголовного кодекса. Ему предъявлено обвинение по пунктам «г» и «д» части 2 статьи 117 УК РФ (истязания, совершенные с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии) и по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою вину обвиняемый не признал, настаивая на версии о несчастных случаях.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.