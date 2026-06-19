Стала известна личность врача, который полгода домогался девочки в клинике Петербурга

В Петербурге прошли обыски в клинике и квартире врача, которого подозревают в домогательствах к несовершеннолетней. Об этом сообщает 78.ru.

50-летний Владимир А., владелец частной клиники на улице Победы, более полугода он совершал развратные действия в отношении 15-летней пациентки. Мужчина прикасался к интимным местам девочки, его действия носили проникающий характер.

По предварительным данным, пострадавших может быть больше. По информации Telegram-канала SHOT, несколько лет назад Владимира А. уже подозревали в домогательствах к 17-летней девушке. Клиника, директором которой он является, была основана в 2008 году его отцом, бывшим главным детским ортопедом страны. Возбуждено уголовное дело.

До этого слепой массажист домогался 11-летней девочки в больнице под Новосибирском. Девочка осталась одна в кабинете, легла на кушетку, а массажист, по ее словам, залез под шорты и плавки. Испугавшись, ребенок выбежал из кабинета, обратился за помощью к медсестре, а затем сообщил обо всем матери.