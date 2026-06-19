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Адвокат Лерчек Третьяков прокомментировал передачу ее дела другому судье

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Адвокат блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Константин Третьяков в беседе с Super прокомментировал информацию о передаче дела блогера другому судье. Он отметил, что пока не может ничего объяснить.

Адвокат Лерчек прокомментировал ситуацию с ее делом
© РИА Новости

Ранее стало известно, что дело Лерчек теперь будет рассматривать судья Джемал Курбанов. До этого процессом занималась Екатерина Кузьмина, которая вынесла постановление о приостановке производства.

"Да, по карточке дела так и есть, но нас официально не извещали ни о возобновлении процесса, ни о дате рассмотрения обращения прокуратуры, ни о самом факте его подачи. Поэтому пояснить ничего не могу", – указал Третьяков.

Блогера и ее бывшего супруга Артема Чекалина обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Их отправили под домашний арест осенью 2024 года.

В 2026 году после рождения четвертого ребенка у Лерчек было диагностировано онкологическое заболевание. В связи с этим суд принял решение изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Кроме того, дело в отношении Лерчек было приостановлено до ее выздоровления.

Однако спустя время прокуратура получила обращение, в котором заявительница попросила перепроверить информацию о заболевании Лерчек. Поводом для обращения стали публикации о том, что Чекалина, несмотря на онкологию, посещает спортзал и светские мероприятия.