Адвокат Лерчек прокомментировал ситуацию с ее делом

Адвокат блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Константин Третьяков в беседе с Super прокомментировал информацию о передаче дела блогера другому судье. Он отметил, что пока не может ничего объяснить.

Ранее стало известно, что дело Лерчек теперь будет рассматривать судья Джемал Курбанов. До этого процессом занималась Екатерина Кузьмина, которая вынесла постановление о приостановке производства.

"Да, по карточке дела так и есть, но нас официально не извещали ни о возобновлении процесса, ни о дате рассмотрения обращения прокуратуры, ни о самом факте его подачи. Поэтому пояснить ничего не могу", – указал Третьяков.

Блогера и ее бывшего супруга Артема Чекалина обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Их отправили под домашний арест осенью 2024 года.

В 2026 году после рождения четвертого ребенка у Лерчек было диагностировано онкологическое заболевание. В связи с этим суд принял решение изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Кроме того, дело в отношении Лерчек было приостановлено до ее выздоровления.

Однако спустя время прокуратура получила обращение, в котором заявительница попросила перепроверить информацию о заболевании Лерчек. Поводом для обращения стали публикации о том, что Чекалина, несмотря на онкологию, посещает спортзал и светские мероприятия.