В Туве два человека пострадали при пожаре в общежитии университета

Пожар произошел в общежитии Тувинского государственного университета в Кызыле, пострадали два человека. Об этом сообщило главное управление МЧС республики. Сообщение о ЧП поступило минувшей ночью. Возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки.

«Всего из здания оперативно эвакуировано 77 человек, в том числе двое граждан, находившихся в опасной близости от очага возгорания и не сумевших самостоятельно покинуть помещение из-за сильного дыма», - подчеркнули в МЧС.

У одного из пострадавших термический ожог 1-2 степени кистей рук и правого бедра, его госпитализировали в ожоговое отделение. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей на фоне перегрузки электросети. Между тем в Новосибирске загорелся трехэтажный дом, из здания спасли четырех человек, пишет 360.ru.