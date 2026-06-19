В российском регионе охотник застрелил знакомого, приняв его за лося

На охоте в Томской области погиб мужчина. Его застрелил собственный товарищ, с которым они вместе вышли на промысел. Инцидент произошёл в июне ночью в лесном массиве у посёлка Четь-Конторка Тегульдетского района.

48-летний охотник выстрелил из гладкоствольного ружья по силуэту, который двигался по озеру в лодке. Он был уверен, что стреляет в лося. Но в лодке находился его 45-летний знакомый. Пуля попала в грудь, ранение оказалось смертельным.

Как сообщили в следственном управлении, мужчина скончался ещё до приезда медиков.

«Приняв движущегося по озеру на лодке знакомого за особь лося, обвиняемый произвел выстрел из гладкоствольного ружья, в результате которого потерпевшему было причинено огнестрельное ранение в область грудной клетки», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Назначены судебно-медицинские и баллистическая экспертизы. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас охотник находится под подпиской о невыезде.