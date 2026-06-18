В Горловке при ударе ВСУ по АЗС погиб человек

Один мирный житель погиб и еще девять пострадали в результате удара украинского дрона по автозаправочному комплексу в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В Калининском районе Горловки при атаке дрона по автозаправочному комплексу погиб мужчина 1993 года рождения, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1964, 1972, 1979, 1981 и 1992 годов рождения, пострадали мужчины 1997, 1983, 2006 годов рождения, женщина 1969 года рождения", - написал он в своем канале в "Максе".