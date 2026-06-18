Землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение произошло у побережья Курильских островов. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 22:09 по местному времени (14:09 мск). Их магнитуда достигала 4,0 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 34 километрах к юго-востоку от острова Шикотан, где проживает около трех тысяч человек. Очаг залегал на глубине 50 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами в российском регионе не объявляли.

15 июня землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки.Эпицентр находился в 182 километрах к юго-востоку от столицы региона, города Петропавловска-Камчатского.