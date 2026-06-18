Сценаристу «Счастливы вместе» вынесли приговор за убийство участника «Дома-2»

Измайловский районный суд Москвы признал Станислава Берестового, сценариста сериала «Счастливы вместе», виновным в убийстве бывшего участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

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По данным газеты, в апреле 2025 года Лукин пришел в гости к Берестовому в квартиру на Щелковском шоссе в Москве, во время застолья попросил 50 тыс. рублей в долг.

Сценарист отказал, между изрядно выпившими приятелями началась ссора, затем — поножовщина. Берестовой нанес противнику свыше 50 ударов ножом. Затем вызвал полицию и скорую помощь.

Эксперты обнаружили на теле Лукина множество колото-резаных ранений в области головы, шеи и тела. Берестовой попал в реанимацию с переломами на лице, порезами на руке, ушибами и ссадинами.

На суде защита утверждала, что у подсудимого не было умысла на убийство, просила переквалифицировать действия сценариста как превышение пределов самообороны.

Сценарист признал свою вину, но также настаивал на версии о самообороне.

«Я не убийца. Извините, что остался жив», — подчеркнул 52-летний Берестовой.

Гособвинение запросило для обвиняемого девять лет колонии. Суд назначил наказание в виде шести лет и семи месяцев колонии строгого режима.

Защита осталась недовольна решением суда и планирует обжаловать приговор.