Блогер Митрошина прокомментировала приговор

Блогер Александра Митрошина прокомментировала приговор суда — ей дали три года условно и оштрафовали на 900 тысяч рублей. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Митрошиной, она продолжит вести соцсети. Кроме того, девушка также поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку.

«Я с удовольствием продолжу вести социальные сети», — заявила блогер.

Как рассказала Митрошина, она готовилась к любому решению суда, поэтому присутствовала на заседании с вещами. Супруг девушки даже привез ей сумку с необходимым.

Напомним, что Митрошину признали виновной по делу об отмывании 127 миллионов рублей. Помимо штрафа, суд конфисковал ее недвижимость общей стоимостью 115 миллионов рублей.