Летавший на параплане турист запутался в линиях электропередач и не выжил

Летавший на параплане турист врезался в линии электропередач (ЛЭП) и не выжил. Об этом сообщила газета The Sun.

17 июня 63-летний британец, используя сверхлегкий летательный аппарат, планировал над деревней Палау-де-Ногера, расположенной у подножия Пиренейских гор в Испании. Спускаясь, мужчина запутался в ЛЭП и рухнул на землю.

На место происшествия приехали три бригады экстренной помощи. Однако спасти жителя Великобритании не удалось: его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пока полиция выясняет обстоятельства трагедии, личность пострадавшего не раскрывается.

Ранее самолет врезался в линии электропередачи, потерпел крушение и попал на видео. Перед инцидентом 70-летний пилот выполнял фигуры высшего пилотажа над аэропортом.