В Кузбассе дело о гибели пяти подростков при пожаре в сауне передали в суд

Уголовное дело о гибели пяти подростков при пожаре в январе 2026 года в сауне в Прокопьевске передано в суд. Двум руководителям и администратору отеля-сауны утвердили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, об этом сообщила в "Максе" пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

"Прокуратура Кемеровской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, фактического руководителя и администратора отеля-сауны. Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зенковский районный суд г. Прокопьевска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, двое жителей Прокопьевска с марта 2022-го по 31 января 2026 года оказывали с нарушением требований федерального законодательства гостиничные и бытовые услуги в здании отеля-сауны, принадлежавшем одному из них. В результате 31 января администратор заведения, не проверив возраст посетителей, допустила в сауну несовершеннолетних. Из-за нарушения ею правил эксплуатации печного оборудования произошел пожар, в результате которого пять детей погибли.