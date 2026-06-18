Под автомобилем в московском салоне нашли подозрительную коробку

Под автомобилем Audi в столичном салоне была обнаружена подозрительная коробка. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Shot.

«Неизвестный предмет на магните нашли во время обслуживания Audi Q5 в салоне на Михайловском проезде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль сдали на ТО утром 18 июня. Неизвестную коробку обнаружили мастера сервиса.

9 июня РЕН-ТВ сообщал, что на севере Москвы 13-летнему ребенку понадобилась помощь медиков после того, как у него в руках взорвался неизвестный предмет.

Инцидент произошел в Коптеево, в доме на Большой Академической улице. У мальчика в руках взорвался предмет, похожий на снаряд.

Как уточняет Telegram-канал «112», школьник мог проводить дома химические опыты. После хлопка загорелась квартиры. Какие травмы получил несовершеннолетний, не сообщается. На данный момент специалисты проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.