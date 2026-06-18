Удар молнии уничтожил жилой дом вместе с пожилой хозяйкой в Башкирии

В селе Кундяк пенсионерку нашли без признаков жизни после пожара в частном доме, в жилище предположительно ударила молния. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

В экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Мира. Огонь охватил бревенчатый дом общей площадью 60 квадратных метров. До прибытия пожарных очевидцы вынесли из горящего здания 84-летнюю женщину, прибывшие медики скорой помощи спасти пенсионерку не смогли.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать удар молнии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого прятавшуюся под деревом на пляже в Подмосковье девушку ударило молнией. У пострадавший диагностирован ожог III степени в области груди и аритмогенный шок. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшую в больницу.