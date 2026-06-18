Россиянина с огнестрельным ранением обнаружили в охотничьей избе

В Якутии, в одной из удаленных охотничьих изб, расположенных в Олекминском районе, было обнаружено тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в региональной прокуратуре. Трагическая находка была сделана в местности "Аян", известной как популярное место для промысловой и любительской охоты среди местных жителей.

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По факту происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Убийство"). Как уточнили в надзорном ведомстве, расследование взято на контроль прокуратуры Олекминского района.

На данный момент правоохранителям уже удалось установить личность предполагаемого преступника, причастного к гибели мужчины. Мотивы и точные обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными, следователи продолжают работу на месте происшествия, выясняя все детали этого резонансного преступления. Ведется сбор улик и допрос свидетелей.