Самому загадочному маньяку США вынесли приговор

В США вынесли приговор Рексу Хойерманну, которого называют одним из самых загадочных маньяков США. Об этом сообщает The Guardian.

В апреле 62-летний архитектор из штата Нью-Йорк признал себя виновным в расправах над восемью проститутками, которые он совершил с 1993 по 2010 год. Хойерманн звонил девушкам под видом клиента, отвозил к себе домом, а затем пытал в подвале. У Хойерманна есть жена и дочь. Преступления он совершал, когда они уезжали в отпуск. Останки жертв маньяк закапывал вдоль шоссе рядом с поселком Гилго на Лонг-Айленде и в других районах штата. Преступника удалось задержать только в 2023 году после 13-летнего расследования.

17 июня Хойерманна приговорили к пожизненному заключению без права по УДО. На вынесение приговора присутствовали родственники жертв. «Справедливость восторжествовала, но она ничего не вернет, — сказала мать Валери Мак, с которой маньяк расправился в 2000 году. — У нее были мечты, которые вы отняли».

Хойерманна осудили за расправы над Джессикой Тейлор, Валери Мак, Мелиссой Бартелеми, Меган Уотерман, Морин Брейнард-Барнс, Эмбер Линн Костелло, Сандрой Костильей и Карен Вергатой. При этом следователи подозревают, что жертв было как минимум 11. Хойерманн отказался от последнего слова.

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