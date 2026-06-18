Раненого при атаке ВСУ в Брянской области доставили в военный госпиталь в Минске

Тяжелораненый мужчина в результате атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области доставлен в военный госпиталь в Минске. Об этом сообщили в минздраве Белоруссии.

"Пациент, которого мы транспортировали, стабилен: дышит самостоятельно, давление держит, угрозы жизни нет. Сейчас он будет дообследован, будут выполнены необходимые перевязки и спланировано дальнейшее лечение", - сообщили в ведомстве журналистам.

Ведущий хирург главного военного клинического медицинского центра №432 Вооруженных сил Республики Беларусь Алексей Трухан пояснил, что у раненого тяжелая травма живота, которая уже прооперирована.

"Также у него тяжелая взрывная травма кисти, которая требует повторных операций. Поэтому лечение будет длительным. Операции были выполнены вовремя, но всегда есть вероятность развития осложнений при тяжелых травмах", - заметил хирург.

ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили в Минздраве Белоруссии, госпитализированы восемь пострадавших, в том числе шесть детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте.