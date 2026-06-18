В Коми полиция опровергла сообщения о попытке поджога и ранении полицейского
Полиция города Ухты Республики Коми опровергла информацию о том, что в городе якобы пытались поджечь опорный пункт полиции и ранили сотрудника. Об этом говорится в официальном сообществе ОМВД России "Ухтинский" во "ВКонтакте".
Ранее в социальных сетях была распространена информация о якобы поджоге пункта полиции и ранении полицейского.
"ОМВД России "Ухтинский" опровергает недостоверную информацию. В ходе мониторинга интернета была выявлена публикация о том, что в городе Ухте пытались поджечь опорный пункт полиции и ранили сотрудника. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.