В Коми полиция опровергла сообщения о попытке поджога и ранении полицейского

Полиция города Ухты Республики Коми опровергла информацию о том, что в городе якобы пытались поджечь опорный пункт полиции и ранили сотрудника. Об этом говорится в официальном сообществе ОМВД России "Ухтинский" во "ВКонтакте".

Ранее в социальных сетях была распространена информация о якобы поджоге пункта полиции и ранении полицейского.