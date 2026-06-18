За штурвалом разбившегося в Подмосковье самолета был летчик Тутакин

Погибший летчик-испытатель Петр Тутакин находился за штурвалом разбившегося в Подмосковье легкомоторного самолета. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, одна из версий крушения - ошибка пилотирования.

"В ходе полета произошло крушение самолета, на борту которого находились 75-летний пилот и 53-летний пассажир. В результате авиапроисшествия оба мужчины погибли. <…> Следствие рассматривает различные версии происшествия, среди которых ошибка пилотирования, в том числе в связи с состоянием здоровья одного из погибших, техническая неисправность воздушного судна и другие", - говорится в сообщении.