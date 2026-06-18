В Подмосковье водитель болотохода осужден за смерть пассажира

Мужчина, управлявший болотоходом в нетрезвом состоянии, совершил ДТП, в результате которого погибла его пассажирка.

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Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, инцидент произошел 13 июля 2025 года.

Пьяный гражданин следовал на снегоболотоходе по автодороге, катая троих пассажиров. В какой-то момент он наехал на бордюр, транспортное средство опрокинулось, и пассажиры выпали на проезжую часть. Одна из них, женщина, позднее скончалась в больнице. Дмитровский суд приговорил виновника к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение трех лет.