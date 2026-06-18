Реакция блогерши Митрошиной на приговор попала на видео

Блогерша Александра Митрошина расплакалась в момент оглашения приговора. Этот момент попал на видео, которым делится Baza.

На кадрах блогер в серой толстовке слушает приговор. В какой-то момент из ее глаз начинают течь слезы, которые она старается вытереть.

Тверской районный суд Москвы признал Митрошину виновной в отмывании 127 миллионов рублей и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Ее также оштрафовали на 900 тысяч рублей и конфискуют у нее 115 миллионов рублей в доход государства.