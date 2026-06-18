Дым от лесных пожаров в Красноярском крае достиг Новосибирска

Дым от крупных лесных пожаров в Красноярском крае достиг Новосибирска, в городе зафиксировано ухудшение видимости. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Наталья Кичанова.

С середины дня жители Новосибирска стали массово отмечать в социальных сетях появление серой дымки и едкого запаха гари. По данным синоптиков, пик задымления пришелся на обеденное время, после чего ситуация временно улучшилась благодаря усилению ветра.

"До города дошли шлейфы от лесных пожаров Красноярского края. Городская метеостанция фиксировала ухудшение видимости в дыме в обеденное время. Сейчас ситуация немного лучше из-за ветра, который приподнимает и развеивает мглу, но поскольку сохраняется северо-восточный поток, дым из очагов пожаров продолжает поступать к нам", - сказала Кичанова.

По словам специалиста, задымление носит цикличный характер. К ночи и к утру, когда ветер традиционно стихает, гарь может снова "подтянуться" к жилым кварталам. При этом существующие приборы мониторинга фиксируют стандартные примеси (пыль, оксиды азота, аммиак), но не всегда могут количественно измерить специфические сверхмелкие частицы гари, создающие запах.

"Штормовых предупреждений мы не составляем, но фиксируем наличие запаха и взвешенных частиц в воздухе. В ближайшие двое-трое суток ветер станет более спокойным, и условия будут способствовать дальнейшему накоплению дыма на нашей территории", - добавила собеседница агентства.

В Красноярском крае из-за лесных пожаров на площади более 83 тыс. га введен режим ЧС. Ранее дым от сибирских лесов также накрыл Томскую область и Хакасию.