Подросток из Сибири насквозь проткнул руку штырем металлического забора

В Новосибирске подростка госпитализировали с куском забора в руке.

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В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы помогли молодому человеку, который получил серьёзную травму. Всё случилось накануне на улице Ватутина.

Юноша 2007 года рождения по неосторожности насквозь проткнул руку металлическим штырём забора. Прибывшие на место спасатели наложили пострадавшему жгут и бинтовую повязку, а врачи скорой сделали обезболивание.

Чтобы доставить парня в больницу, спасателям пришлось разрезать металлическое ограждение. В лечебное учреждение его привезли вместе с фрагментом забора. Уже там врачи провели операцию и извлекли штырь из руки. Об этом пишет Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу МАСС.