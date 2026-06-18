Пенсионер, подтолкнувший к смерти 73 британцев, не ответит за это

Сестра погибшей британки назвала решение властей Соединенного королевства не проводить публичное расследование в отношении про-суицидного форума «пощечиной» для семей жертв. Об этом пишет Independent.

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В октябре 2022 года 21-летняя девушка была найдена мертвой. Как выяснилось позже, девушка стала жертвой онлайн-манипуляций на форуме, где её к самоубийству подталкивал канадец-пенсионер. Несмотря на то, что он признал свою причастность к гибели 73 человек в Великобритании, британские правоохранители отказались от его экстрадиции и суда на территории страны.

В прошлом месяце сестра погибшей и другие родственники наблюдали по видеосвязи за судебным заседанием в Канаде, где 60-летний мужчина признал себя виновным по 14 эпизодам содействия самоубийству. По данным следствия, он рассылал смертоносные посылки более чем в 40 стран мира. Для британских семей, чьи близкие вошли в число жертв, этот процесс не стал полноценным правосудием, так как их утрата рассматривалась лишь как отягчающее обстоятельство.

Отказ правительства инициировать независимое расследование деятельности форума вызвал волну возмущения среди активистов. Семьи погибших считают, что бездействие властей оставляет опасную платформу доступной для новых уязвимых пользователей.