Пассажирский самолет ударили телетрапом в аэропорту России

Пассажирский самолет отстранили от работы в аэропорту России — его ударили телетрапом. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в воздушной гавани Красноярска. Во время подготовки Airbus A330 авиакомпании Nordwind к отправке в Сочи в него врезался телескопический трап. За пассажирами, ожидающими вылет, отправили резервный борт.

Транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее стало известно, что задержки рейсов в аэропортах Москвы достигли 10 часов. Три вылета в Сочи задержались более чем на три часа.