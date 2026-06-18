Пациентка впала в кому во время операции в столичном медцентре

Пациентка впала в кому во время операции на лице в столичном медицинском центре в Большом Кондратьевском переулке. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил Telegram-канал «112».

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Утверждается, что центр занимается проведением пластических операций и косметологией. Пациенты уже жаловались в интернете на некачественные услуги.

Как пишет Mash, сейчас на месте работает реанимация. Женщина находится в состоянии клинической смерти, ее пытаются спасти.

Другая женщина обратилась в частную клинику в Москве, чтобы уменьшить грудь и сделать коррекцию живота. На следующее утро ей стало плохо. Врачи попытались спасти ее, но безуспешно.

Ранее стало известно, что женщина в Уфе умерла во время родов из-за аллергии на анестезию — врачи по медицинским рекомендациям решили провести кесарево сечение, а не вызывать естественные роды.