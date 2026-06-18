В столице Нигера вооруженные люди проникли в зону аэропорта

Вооруженным людям удалось проникнуть в зону аэропорта в Ниамее, ведется перестрелка. Об этом со ссылкой на радиостанцию RFI пишет РИА Новости.

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По данным радиостанции, район международного аэропорта имени Диори Хамани оцеплен, с раннего утра там слышен «ожесточенный огонь из тяжелого оружия».

«Нападавшим удалось проникнуть в аэропортовую зону. Силы обороны и безопасности Нигера находятся в состоянии максимальной готовности», - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2023 году в столице Нигера городе Ниамее был окружен дворец президента Мохамеда Базума. Группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти главы государства. Новым лидером страны был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.