Отец и сын выехали в ураган на лодках и пропали

В Якутии уже шестой день продолжаются поиски отца и сына, пропавших во время водного путешествия. Мужчины выехали из Якутска 13 июня на двух лодках, направляясь к метеостанции Джарджан в Жиганском районе. Однако до пункта назначения они так и не добрались - связь с ними прервалась вскоре после старта.

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По данным Службы спасения Якутии, последний раз пропавших видели в устье реки Вилюй в Кобяйском районе. Именно там их следы теряются. Местные жители сообщают, что в тот день в районе бушевал сильный ураганный ветер, который мог стать причиной трагедии. Погодные условия были крайне неблагоприятными для передвижения по воде.

Сообщение об исчезновении поступило спасателям только 19 июня. Спустя шесть дней после того, как мужчины покинули Якутск. За это время лодки могли унести течением на значительное расстояние, что серьёзно осложняет поисковую операцию. Родственники пропавших обратились в экстренные службы, когда поняли, что мужчины не выходят на связь.

Спасатели держат обстоятельства происшествия на особом контроле. Однако масштаб территории и сложные погодные условия затрудняют работу. Река Вилюй - одна из крупнейших в Якутии, её течение быстрое, а берега во многих местах труднодоступны. Поиски ведутся как с воды, так и с воздуха, но пока результатов нет.