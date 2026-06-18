В Оренбуржье осудили виновника ДТП с двумя погибшими

Суд Оренбурга приговорил к 9,5 годам колонии ранее лишенного водительских прав мужчину, за рулем автомобиля Porsche совершившего ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщила прокуратура Оренбургской области.

"Прокуратурой Ленинского района г. Оренбурга поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины. Он признан виновным по п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и лишенным права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). <…> Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в сообщении.

По данным суда, в феврале 2026 года подсудимый, ранее лишенный водительских прав, ехал по автодороге Оренбург - Илек - граница с Республикой Казахстан за рулем автомобиля Porsche. Мужчина нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате ДТП пассажир Porsche и водитель встречной машины скончались от полученных травм.

Ранее ТАСС сообщал, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Оренбургской области погибла водитель одного из них, еще два человека были госпитализированы.