Балтийские таможенники пресекли контрабанду 1,3 млн пачек сигарет

Контрабанду 1,3 млн пачек сигарет, спрятанных в диваны, стоимостью 207 млн рублей пресекли балтийские таможенники. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Балтийские таможенники предотвратили контрабанду 1,3 млн пачек сигарет белорусского производства, сокрытых внутри мебели. Стоимость партии на внутреннем рынке превышает 207 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегальный товар выявили в морском порту Большой порт Санкт-Петербург при сканировании контейнера с диванами, следовавшего в Европу.

"Товар был отправлен на досмотр, в ходе которого инспекторы обнаружили упакованные в полиэтиленовую пленку блоки сигарет, которые были спрятаны в конструкционных полостях мебели", - сообщили в ведомстве.

По факту контрабанды Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.