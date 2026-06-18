По делу о покушении на Сальдо объявили перерыв до 9 июля

Южный окружной военный суд объявил перерыв до 9 июля в слушании дела о покушении на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и гибели двух человек в Херсонской области, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Следующее заседание состоится 9 июля", - сказал судья, добавив, что в следующем заседании планируется допрос свидетелей.

На скамье подсудимых трое жителей Херсонской области, в начале заседания суд установил их личности. Двое из фигурантов - бывшие военнослужащие Украины, третий - предприниматель, оказывающий услуги юриста.

Уголовное дело расследовалось СК РФ. В зависимости от роли и степени участия подсудимые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 361 УК РФ (покушение на совершение акта международного терроризма), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение ношение и перевозка оружия и боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконные изготовление и переделка взрывного устройства). Фигуранты признали свою вину в полном объеме.

Следователи установили, что все трое с марта по июнь 2022 года входили в террористическую ячейку, созданную СБУ для совершения на Херсонщине терактов в отношении работников военно-гражданской администрации и иных лиц. В апреле 2025 года они расстреляли общественного деятеля Валерия Кулешова, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на территории Украины. В июне в Херсоне подорвали автомобиль с начальником департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрием Савлученко, в результате чего тот погиб на месте. В июне 2022 года террористы пытались подорвать Сальдо, заложив замаскированную бомбу рядом с рестораном, где он периодически бывал. Срабатывание устройства произошло преждевременно, таким образом, преступные действия не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.