Судью из Краснодара заподозрили в вынесении постановления за вознаграждение

Судью Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерину Якубовскую заподозрили в вынесении постановления за вознаграждение от застройщика элитного жилья, в результате ей продали квартиру в элитном ЖК Краснодара в пять раз дешевле рыночной стоимости. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к судебной системе.

По его словам, это было выявлено во время проверки, которая проводилась перед решением вопроса о назначении Якубовской на вышестоящую должность.

"Имеется информация, свидетельствующая о возможном вынесении судьей 4-го кассационного суда общей юрисдикции Екатериной Якубовской судебного постановления за вознаграждение в виде выгоды имущественного характера", - сказал собеседник агентства.

После вынесения постановления с судьей был заключен договор купли-продажи квартиры площадью 130,3 кв. м по цене 16 млн рублей в элитном ЖК "Седьмой континент" в Краснодаре.

Стоимость 1 кв. м жилья в этом ЖК начинается от 600 тыс. рублей. Якубовская приобрела квартиру по цене 123 тыс. рублей за кв. м. "Таким образом, Якубовской приобретена вышеуказанная квартира по цене в пять раз ниже рыночной", - уточнил источник.

В новость внесена правка (11:01 мск) - уточняется место жительства судьи, верно - Краснодар.