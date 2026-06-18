Пропавшую в Кемеровской области девочку нашли погибшей

В Кемеровской области девятилетняя девочка, пропавшая 16 июня в районе Уфимцево, найдена погибшей на третьи сутки поисков. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

"В Уфимцево Промышленновского района Кемеровской области на третьи сутки безостановочных поисков обнаружена погибшей девятилетняя девочка", - сказано в сообщении.

Уточняется, что тело ребенка было замечено добровольцами берегового поста отряда.

"Для проверки информации на место незамедлительно выдвинулась водная группа "ЛизаАлерт". К сожалению, информация подтвердилась. Отряд приносит глубочайшие соболезнования родным и близким девочки", - говорится в сообщении.

16 июня девятилетняя девочка не вернулась домой с прогулки в деревне Уфимцево в Кемеровской области. Родители подали заявление о пропаже в полицию, к поискам привлекли отряд "ЛизаАлерт". Были также задействованы добровольцы, кинолог, территорию обследовали с помощью БПЛА с воздуха, а также с привлечением водных специалистов из Новосибирска.