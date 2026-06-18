В Хабаровском крае нашли тела двух пропавших рыбаков

Спасатели в Хабаровском крае обнаружили тела двух пропавших на рыбалке мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

"Водолазами МЧС России за время поисковых работ осмотрено около 4 тысяч квадратных метров акватории и дна и порядка 18 километров береговой черты. Тела пропавших мужчин найдены и переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Двое мужчин, находившихся на рыбалке с друзьями, пропали 12 июня после того, как отправились ставить сетку.