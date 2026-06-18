Генподрядчик метро назвал причину травмирования беременной женщины

В Нижнем Новгороде Следственный комитет начал проверку после того, как на беременную женщину упало строительное ограждение. Инцидент произошёл 16 июня на улице Радужной, когда прохожая находилась рядом со стройплощадкой метро. Компания-генподрядчик назвала одну из возможных причин, - пишет НИА Нижний Новгород.

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В настоящее время следователи выясняют все детали происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нём. Генподрядчик стройки уже восстановил повреждённый участок.

В организации объяснили случившееся погодными условиями. По их версии, сильный ветер сорвал рекламные баннеры, которые обладали высокой парусностью, из-за чего конструкция не выдержала нагрузки.

Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, компания демонтировала полотна и проверит надёжность всех креплений.

Параллельно собственные расследования начали городская администрация и Государственная трудовая инспекция региона.

Ограждения упали на беременную на стройке метро в Нижнем